Incêndio atinge residência em Marinópolis

Um incêndio atingiu uma residência em Marinópolis, município vizinho de Jales, na tarde desta quinta-feira, 13 de junho. Apesar da gravidade do incidente, felizmente, não houve vítimas.

A causa ainda é desconhecida. O morador da casa conseguiu sair ileso graças à ajuda de um vizinho, que o retirou do local rapidamente. O esforço conjunto do caminhão pipa da prefeitura de Marinópolis e do Corpo de Bombeiros de Jales foi crucial para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras residências próximas.

A Polícia Militar está presente no local para investigar as possíveis causas do incêndio e coletar mais informações sobre o ocorrido. A perícia será realizada para determinar a origem do fogo.