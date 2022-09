Homem morre após se afogar em represa de sítio em Pontalinda

Um homem de 39 anos morreu após se afogar em uma represa de um sítio no Córrego Lajeado em Pontalinda/SP.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado no último final de semana na Central de Polícia Judiciária de Jales, o homem estava pescando com mais dois familiares no local.

Em determinado momento, os familiares perceberam que o homem afundou na água da represa. Os familiares mergulharam para socorre-lo, conseguiram retira-lo da água e acionaram o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que compareceu ao local e constatou o óbito.

O caso foi registrado como morte acidental na CPJ.