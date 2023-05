Polícia Ambiental divulga resultado da operação Curumim em Votuporanga e região

Ação foi deflagrada de segunda a quinta-feira resultando no atendimento de 159 ocorrências; multas ultrapassaram R$ 155 mil.

A Polícia Militar Ambiental divulgou nesta sexta-feira (12.mai) o resultado da operação Curumim realizada em alusão e comemoração ao 34º aniversário do 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, no período de 8 a 11 de maio, envolvendo policiais ambientais da 2ª Companhia com Pelotões e Bases Operacionais destacadas nos municípios de Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

A operação visou à preservação da ordem pública e proteção ao meio ambiente. Com isso, a fiscalização teve foco na caça ilegal, bem como a manutenção irregular de armas de fogo, policiamento ambiental em pátios madeireiros, fiscalização de criadores de passeriformes e vistoria em áreas de fragmento florestal que sofreram intervenção constatadas através de monitoramento por satélite.

Conforme o Diário de Votuporanga, durante as ações foram atendidas 159 ocorrências que totalizaram na elaboração de 62 boletins de ocorrências e 97 termos de vistoria ambiental, sendo constatadas irregularidades que culminaram na elaboração de 76 autos de infração ambiental, totalizando o valor da multa simples em R$155.00,00.