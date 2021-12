Unidade tem área de abrangência de 44 municípios e população de cerca de 400 mil pessoas

Em 07/12/2001 a Polícia Federal foi inaugurada em Jales. A inauguração deveria ter ocorrido em 23/11/2001, mas infelizmente não ocorreu, pois o prefeito municipal à época, José Carlos Guisso, faleceu em um trágico acidente de trânsito, dois dias antes, na SP 320 (Rodovia Euclides da Cunha).

Nestes vinte anos de história na região de Jales, a PF realizou dezenas de operações policiais no combate a diversos crimes, em especial contra o tráfico de drogas e corrupção. Diversos criminosos foram presos e milhões de reais desviados de cofres públicos foram recuperados ou impedidos de serem desviados.

A região abrangida pela PF de Jales/SP contempla 44 municípios, com o atendimento de uma população estimada de 400.000 habitantes. Mas, indiretamente, milhares de pessoas das divisas de São Paulo com Minas Gerais e Mato Grosso do Sul também são atendidas na unidade, elevando este número para aproximadamente um milhão de pessoas.

Além das investigações criminais federais, a Delegacia da PF em Jales/SP oferece à população atendimentos relacionados à emissão de passaportes, regularização de imigração de estrangeiros, controle de produtos químicos, registro e posse de armas, controle de segurança privada, recebimento de denúncias*, dentre outros.

“A PF agradece a confiança e apoio de toda a população* e também às instituições públicas e privadas, que colaboraram com o órgão nestas duas décadas, em especial às Justiças Estadual e Federal e às forças de segurança pública de nossa região”, diz em nota.