Atividade realizada na Cidade Universitário reuniu participantes para identificar e validar problemas do campo com base na inovação e no empreendedorismo

A Unifev, por meio do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) junto ao Sebrae/SP promoveram no último sábado (25/5), o Ideathon Agro, voltado à inovação e ao empreendedorismo para identificar e validar problemas nos setores da agricultura e do agronegócio. A atividade foi realizada na Biblioteca da Cidade Universitária da Unifev.

Os detalhes de cada etapa do programa foram apresentados pelo consultor de marketing e inovação do Sebrae, Guilherme Lui, que conduziu as atividades práticas.

A Profa. Ma. Mariane Aparecida Barbará Zanini, uma das coordenadoras do Nite e coordenadora do curso de Agronomia da Unifev, explicou que essa edição do Ideathon teve o intuito de criar um ambiente colaborativo e estimulante para que os participantes compartilhassem suas ideias e inspirassem mutuamente a pensar de forma inovadora e criativa.

“A atividade teve início com a formação das equipes, que tiveram um tempo para identificar um problema encontrado no campo (exemplo: escassez de chuva, pós-colheita do morango, sangria da seringueira, entre outros). Na sequência, esses problemas e possíveis soluções para reduzir os impactos negativos em cada temática foram apresentados oralmente (pitch) e validados”.

As equipes selecionadas avançaram diretamente para a próxima fase do Ideathon Agro, o Spark, complementou a também coordenadora do Núcleo, Profa. Dra. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues. “Todas as equipes demonstraram bastante engajamento, unidas para pensar e discutir novas estratégias e soluções. Dessa forma, todas alcançaram o objetivo do evento. A comissão definiu a classificação de todos os grupos participantes para a fase Spark, que será realizada em breve.”