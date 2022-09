Consórcio de Desenvolvimento Ambiental promove encontro regional em Votuporanga

Votuporanga se torna o palco regional de um importante encontro regional para debater a questão técnica de resíduos sólidos e desenvolvimento regional sustentável.

Nesta sexta-feira, dia 16, o SEST/SENAT de Votuporanga sedia o Encontro Técnico para o Planejamento Regional de Resíduos Sólidos promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Noroeste Paulista.

O evento terá abertura a partir das 9h30, seguido de um panorama geral do encontro promovido pelo CIDAS – Consórcio Intermunicipal, através de seu presidente, o prefeito de Votuporanga Jorge Seba e pelo superintendente-Adjunto da Saev Ambiental Luiz Gustavo Gallo.

Em seguida, o encontro terá palestra sobre política nacional e paulista de resíduos sólidos proferida pelo Coordenador Executivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos José Valverde. O evento prossegue após o almoço, das 13h30, às 14h30, com o planejamento regional em resíduos sólidos com Wagner Cabelho e Diogo Lessa, do GT2, além de outros importantes debates sobre gestão de resíduos sólidos com Marina Ballestero e Ana Maria Neves.

Para um dos coordenadores do evento, Ricardo Gatto – do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento, Votuporanga será sede regional do encontro para debater temas importantes relacionados ao meio ambiente e resíduos sólidos. “Votuporanga se torna referência neste assunto recebendo diversas autoridades capacitadas para debater este importante tema”, destacou Gatto.