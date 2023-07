Copa do Mundo: confira o expediente da Prefeitura durante os dias de jogos da Seleção Feminina

Horários excepcionais para os dias de jogos foram determinados pelo Decreto nº 15 996, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta (20/7); a flexibilização inédita reconhece também o potencial do esporte feminino

A Prefeitura de Votuporanga informa que nos dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina na Copa do Mundo o expediente dos órgãos da Administração Direta e Indireta terá alterações. Na segunda-feira (24/07), dia da estreia do Brasil na competição, o atendimento ao público terá início às 10h. Na quarta-feira (26/7), o expediente ao público iniciará às 9h.

A flexibilização inédita ressalta a importância da igualdade de oportunidades e, reconhece também o potencial do esporte feminino, permitindo que homens e mulheres desfrutem do mesmo privilégio de acompanhar as partidas e apoiar as atletas brasileiras.

Os servidores públicos municipais e autárquicos que optarem ao recesso compensado, deverão repor as horas não trabalhadas, no período de 1 de agosto a 15 de setembro de 2023. Os demais poderão realizar internamente suas atividades profissionais.

Vale ressaltar que estão mantidos os serviços de saúde e educação, além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Os horários excepcionais para os dias de jogos foram determinados pelo Decreto nº 15.996, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (20/7).