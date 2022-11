Carro pega fogo na rodovia que liga Jales a Vitória Brasil

Um carro pegou fogo por volta das 15h desta segunda-feira, 7 de novembro, na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães entre Jales e Vitória Brasil.

De acordo com as informações apuradas pelo FocoNews, o veículo de cor branca teria esquentado. Dois homens que estavam no carro avistaram uma fumaça e pararam na rodovia. Quando saíram para fora do carro o mesmo começou a pegar fogo ficando completamente destruído. As chamas e a fumaça foram avistadas de longe por quem passava pela rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para controlar o fogo. Não há informações de feridos.