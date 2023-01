Policiais militares salvam bebê de um mês vítima de engasgamento

Um bebê com apenas um mês de vida foi salvo de engasgamento por policiais militares. A mãe, com a criança nos braços, procurou a Base Comunitária do bairro São José em Araçatuba para pedir ajuda.

Um dos policiais da Base fez o primeiro atendimento, no próprio local, e através de manobras, conseguiu desengasgar o bebê.

Imediatamente, mãe e filho foram levados em uma viatura do Comando de Grupo Patrulha, para Unidade de Urgência e Emergência da Santa Casa de Araçatuba.

De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Casa após os primeiros procedimentos realizados pelas equipes médica e de enfermagem, o bebê foi internado na UTI Neonatal e Pediátrica.

No final da tarde desta terça-feira, o quadro clinico divulgado foi de estável.