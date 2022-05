Secretaria de Assistência Social realiza programação sobre a Campanha “Faça Bonito”

Serão promovidas ações preventivas de combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil; haverá oficinas, rodas de conversas e abordagens à população

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, em constante prestação de serviços e atendimento à população, iniciou na última segunda-feira (16/05) e segue até o dia 31 deste mês com uma programação preventiva em celebração à campanha “Faça Bonito: 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” para promover e conscientizar a todos sobre o tema, através de oficinas, rodas de conversas e abordagens.

As mobilizações com o objetivo de prevenir e combater esse tipo de crime, serão realizadas tanto nas unidades da Proteção Social Básica e Especial vinculadas à pasta municipal, como os Centros de Referências de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram) e Centro de Convivência do Idoso (CCI), quanto na Associação Beneficente Caminho de Damasco, entidade que integra a Organização da Sociedade Civil e também no auditório do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e feira livre da Praça São Bento.

Programação

17/05 (3ª feira) às 19h no Cras Sul: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

17/05 (3ª feira) às 19h no Cras Sul (setor: Vila Carvalho): oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

18/05 (4ª feira) às 8h no Cras Sul: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.

18/05 (4ª feira) às 8h30 no salão social da Paróquia Santa Joana Princesa: oficina com grupos de idosos assistidos pelo Cras Norte.

18/05 (4ª feira) às 9h no Creas: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

18/05 (4ª feira) às 8h na Rádio e TV Unifev: entrevista sobre a campanha com a assistente social da Secretaria de Assistência Social, Daniela Azevedo.

18/05 (4ª feira) às 15h na Associação Beneficente Caminho de Damasco: roda de conversa com a participação dos educadoras sociais da Secretaria de Assistência Social Aline Michele da Silva, Keli Eliana de Melo Moura, Angelo Teotonio da Costa e Alessandro Caldeira Cavalari.

19/05 (5ª feira) às 8h no Cras Sul: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.

19/05 (5ª feira) às 9h no Creas: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

19/05 (5ª feira) às 9h no Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.

19/05 (5ª feira) às 15h no Cras Leste: oficina com grupos de crianças e adolescentes assistidos pela unidade.

19/05 (5ª feira) das 17h às 21h na feira livre da Praça São Bento: divulgação da campanha “Faça Bonito: 18 de Maio” através de abordagem de conscientização sobre o tema.

20/05 (6ª feira) às 9h no Centro de Convivência do Idoso “Walter Guerche”: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.

24/05 (3ª feira) às 14h no auditório do AME: roda de conversa com os colaboradores do ambulatório médico com a participação da assistente social da Secretaria de Assistência Social, Daniela Azevedo.

25/05 (4ª feira) às 14h no Cras Leste (setor: Simonsen): oficina com grupos de famílias e idosos assistidos pela unidade.

25/05 (5ª feira) às 19h no Cras Oeste: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

25/05 (5ª feira) às 19h30 no Cras Norte: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade.

31/05 (3ª feira) às 8h no Cras Oeste: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.

31/05 (3ª feira) às 8h30 no Cras Leste: oficina com grupos de famílias e idosos assistidos pela unidade.

Outros órgãos que também atuam no combate a esse tipo de abuso são a Secretaria de Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Defesa da Mulher e o Poder Judiciário, que formam uma rede de atendimento assistencial às crianças e adolescentes.

Denúncia

Qualquer pessoa pode denunciar casos de exploração de menores. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelos seguintes meios: o 190, da Polícia Militar; o “Disque 100” pelo número 100 e WhatsApp (61) 9656 5005; pela Ouvidoria Municipal que é 0800 770 3590; e pelo Conselho Tutelar, por meio dos números (17) 3422 4468, 3422 2288 e 98134 5442 (plantão).