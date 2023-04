“O HB, o HCM e o complexo Funfarme têm por missão oferecer o melhor em serviços de saúde para Rio Preto e região e, quando há uma situação emergencial, sempre estamos ao lado da prefeitura e do estado para resolvê-la, como fazemos agora”, enfatizou o diretor-executivo da Funfarme, doutor Jorge Fares.

Os 20 leitos irão se somar as 180 vagas do Sistema Único de Saúde (SUS) de UTI já existentes nos hospitais, o que faz da Funfarme o segundo maior complexo hospitalar do Estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil.