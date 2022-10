Pancadas de chuva e calor em quase todo o Brasil nesta quinta-feira

Áreas de instabilidade ainda crescem sobre o Nordeste e sobre o Norte do Brasil espalhando nuvens carregadas que provocam chuva forte em vários estados.

Novas áreas de instabilidade crescem sobre o Paraguai e se juntam com uma frente fria que avança pelo litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As nuvens carregadas destes sistemas se espalham sobre a Região Sul do Brasil e sobre o Mato Grosso do Sul, mas também estimulam o aumento da nebulosidade e das condições para chuva em São Paulo.

Esta frente fria está associada a um ciclone extratropical, mas se deslocam rapidamente para o alto-mar, afastando-se do Brasil já durante esta sexta-feira.

Previsão do tempo para 27/10/2022 – quinta-feira

Há condições para pancadas de chuva com raios em quase todo o país no decorrer desta quinta-feira.

A maioria das áreas da Região Sul tem muitas nuvens ao longo do dia, pancadas de chuva e períodos de sol. Pode chover forte especialmente no Paraná e em Santa Catarina. O sol predomina no centro-sul gaúcho. Porto Alegre tem chuva só pela manhã. Em Curitiba e em Florianópolis, a chance de chover é maior à tarde e à noite.

Na Região Sudeste, a temperatura sobe e faz calor em todos os estados. O sol predomina em Belo Horizonte e na maioria das áreas de Minas Gerais, no estado do Rio De Janeiro, no sul e no interior do Espírito Santo. Pancadas de chuva com raios ocorrem a partir do fim da tarde no Sul de Minas e no Triângulo Mineiro. São Paulo tem dia de sol, calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na Grande SP só deve chover à noite

Quase todo o Nordeste tem mais chuva nesta quinta-feira. O tempo fica seco apenas no Ceará, no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba, no norte do Piauí e no litoral do Maranhão. Muita chuva no norte e leste da Bahia, em Sergipe, Alagoas, no interior do Maranhão e do Piauí e no sertão de Pernambuco. O centro-oeste e o sul da Bahia têm pancadas de chuva e períodos com sol. Pancadas de chuva passageiras ocorrem no litoral entre Natal e Recife

Na Região Norte, as pancadas de chuva com raios ocorrem em praticamente toda a Região e em geral à tarde e à noite. O tempo fica seco no litoral do Amapá e do Pará. Chove forte nesta quinta-feira no centro e norte do Tocantins, na maioria das áreas do interior do Pará, em Rondônia em parte do Amazonas

No Centro-Oeste, volta a chover em Mato Grosso do Sul e pode chover forte. Em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, o sol aparece forte, e as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite.

climatempo