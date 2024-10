Homem que matou companheira a facadas no bairro Pacaembu vai a júri popular

Justiça marcou julgamento para fevereiro de 2025. Acusado de feminicídio está preso

O homem que matou a companheira a facadas, em 10 de outubro do ano passado, no bairro Belo Horizonte II (Pacaembu), em Votuporanga, será julgado por feminicídio no dia 14 de fevereiro de 2025.



Este é o primeiro julgamento marcado do Tribunal do Júri da Comarca para o próximo ano. O réu, Divino Elton da Cruz Moura, está preso desde a data do crime.



Ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo assassinato triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel, recursos que dificultaram a defesa da vítima, além da tipificação de crime contra mulher (feminicídio).



A defesa do acusado apresentará a tese em plenário. O julgamento dos 21 jurados do Conselho de Sentença foi marcado para 8 de janeiro de 2025, às 13h30. Votuporanga Tudo