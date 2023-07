Venezuelano é encontrado morto com ferimentos nas costas em estrada rural de Birigui

Nenhum suspeito foi identificado e caso é investigado pela Polícia Civil.

Um jovem foi encontrado morto em uma estrada rural de Birigui/SP, no último domingo (9.jul).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou Sebastian Enrique Gonzalez Maita, de 23 anos, morto com duas perfurações nas costas.

Perto do local do crime os policiais localizaram uma lâmina de faca e duas camisetas com manchas de sangue.

A vítima não foi identificada e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba/SP. Nenhum suspeito foi localizado.