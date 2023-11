Segundo foi apurado, policiais militares Cabo Montoro e Cabo Lucas, realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo quando avistaram pela via um indivíduo identificado como A.J.P.N, o qual era de conhecimento da equipe, que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Diante do mandado de prisão, os militares conduziram o indivíduo até o distrito policial judiciário, onde foi confirmado a pena com 3 anos, 11 meses e 10 dias no regime inicial fechado. Sendo assim o delegado elaborou boletim de ocorrência, permanecendo presona disposição da justiça.