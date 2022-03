Homem morre em acidente entre carro e ônibus de trabalhadores em Iturama

Acidente aconteceu próximo a Usina Coruripe de Iturama/MG

Um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira, 1º, próximo a Usina Coruripe de Iturama/MG.

Almi Bento Gonçalves, de 34 anos, morreu após uma colisão frontal entre um Fiat Uno, em que ele estava, e um ônibus de transporte de trabalhadores da usina. A vítima era moradora de Iturama, e estava sozinha no veículo no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Iturama, no local, a vítima foi encontrada presa entre as ferragens, com diversos ferimentos, porém o mesmo já havia entrado em óbito. O motorista do ônibus foi atendido no local e liberado.

O Extra.Net