DIG de Votuporanga prende investigado por furto de tratores

Na tarde de hoje, investigadores da DIG prenderam um investigado por furto de tratores ocorridos em Votuporanga-SP e região.

As investigações se iniciaram no ano passado, ocasião em que, ocorreram diversos crimes desta natureza. No dia 18/07/2019, a DIG prendeu uma quadrilha em flagrante, sendo recuperado um trator Massey Ferguson, modelo 4275 e apreendidos um caminhão baú e um veículo VW/GOL, utilizados no furto.

Na ocasião três integrantes foram presos tendo o investigado em questão se evadido do local, no entanto, as investigações prosseguiram, inclusive com relação a outros furtos de tratores, culminando com a expedição de Mandado de Prisão Preventiva, pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga-SP, em desfavor de R. A. N., de 34 anos de idade.

Em diligências veladas, os investigadores localizaram e abordaram R. no interior de seu veículo em Cosmorama-SP, onde foi preso. Após os trabalhos de Polícia Judiciária, o preso será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Riolândia-SP.