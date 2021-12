Homem morre durante tiroteio em Santa Fé do Sul

Um homem foi morto após uma discussão em uma residência no bairro São Francisco em Santa Fé do Sul/SP. O fato ocorreu no final da tarde deste sábado, dia 04.

Segundo informações preliminares, dois indivíduos teria chegado na casa atirando e atingindo a vítima J.N. que chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas acabou não resistindo.

Os dois envolvidos chegaram a trocar tiros com a PM, sendo que um deles chegou a ser atingido no rosto e na barriga por um policial militar.

S.N. também foi socorrido e encaminhado a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e passou por cirurgia.

O outro envolvido no tiroteio teria sido preso na cidade de Aparecida do Taboado em Matos Grosso do Sul.

Mais quatro pessoas, envolvidos na confusão estão sendo mantidos detidos pela Polícia Militar para averiguação.