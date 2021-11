Mulher nua é encontrada morta em chácara na região

Larissa Eleutério dos Santos, 27 anos, que morava no Bairro João Crevelaro, em Birigui, foi encontrada morta no início da noite deste sábado (13) no pasto de uma chácara próximo a estrada municipal entre Araçatuba e Birigui. O corpo estava nu, com um cinto no pescoço, apenas com meia e um par de tênis.

A propriedade onde o corpo foi encontrado pertence ao município de Birigui, e é conhecida como Chácara do Reizinho. De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 54 anos estava andando pelas proximidades a procura de uma novilha que havia escapado do sítio da família encontrou o cadáver, que estava caído de bruço.

A vítima estava nua, apenas vestindo meias e um par de tênis. Em seu pescoço havia uma espécie de cinto jeans, possivelmente retirado do shorts da vítima que estava próximo. O rosto apresentava coloração bem escura, possivelmente, em decorrência de estrangulamento, além de um hematoma na região da cabeça.

Próximo ao corpo da vítima havia um short jeans, um sutiã preto, em duas partes, que havia sido rompido, e blusa vermelha de manga longa. Um pouco mais distante havia um lápis de maquiagem. A vítima tinha os nomes “Silvania”, tatuado no punho esquerdo, e nas costas os nomes “Ana Beatriz” e “Yasmin”.

O corpo foi removido ao IML pela funerária São Judas para realização de exame necroscópico, sexológico (verificar se ocorreu violência ou abuso sexual), extração de material biológico para confronto de DNA, exame subunguial e toxicológico. A Polícia Civil de Birigui está investigando caso.