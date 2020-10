OPERAÇÃO CONJUNTA DA POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR EM JALES PRENDE VÁRIOS TRAFICANTES

Logo nas primeiras horas desta terça-feira (27), policiais civis e militares de Jales e região deram início à “OPERAÇÃO NARCOS”, que visa combater o tráfico de drogas. Os policiais estão cumprindo 15 mandados de Busca Domiciliar e 15 mandados de Prisão Temporária, todos expedidos pela Justiça Estadual de Jales.

Coordenada pelo Delegado de Polícia Dr. Nilton Cangussú, responsável pela DISE de Jales, a “Operação Narcos” é fruto de uma investigação que perdurou por um ano. Neste período os policiais civis identificaram cerca de 17 pessoas ligadas ao tráfico de drogas, divididas em 03 grupos criminosos. Foram ainda elaborados 21 boletins de ocorrência versando sobre apreensão de drogas, além de 05 prisões em flagrante.

O Delegado da DISE, Dr. Nilton Cangussú, esclareceu ainda que “como o comércio de drogas era realizado no varejo, onde os traficantes mantinham contato final com os usuários, demos primazia em prender a maior quantidade de criminosos possível, ao invés de concentrar esforços em obter um montante vultoso de drogas, com um número restrito de pessoas”.

Desde o início, os investigadores contaram com o apoio operacional da Polícia Militar de Jales, comandada pelo Capitão PM Tominaga, que na maioria das vezes era a responsável pela abordagem, captura e condução dos suspeitos à Central de Polícia Judiciária de Jales.

Participam da operação 65 Policiais Civis e 55 Policiais Militares de Jales e região. Foram utilizadas 40 viaturas, além do CANIL da Polícia Militar de São José do Rio Preto e do HELICÓPTERO ÁGUIA, também da Polícia Militar.

Operações como a de hoje buscam restabelecer a paz social e a harmonia em nossa cidade e região, e só são possíveis com o apoio da população local. Assim, Polícia Civil reforça o apelo aos cidadãos de bem para que façam denúncias através dos telefones 197 (segunda a sexta-feira, das 9h às 18h) ou 3632-9000.

Foco News: