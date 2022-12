Homem morre após sofrer queda de altura de 20 metros em usina

Um trabalhador morreu depois de sofrer uma queda de cerca de 20 metros de altura na tarde desta última quarta-feira, (07/12/2022), em uma usina na cidade de Orindiúva (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o homem chegou a ser socorrido com vida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), mas teve uma parada cardiorrespiratória e acabou morrendo cerca de 40 minutos depois. A possível causa da morte, segundo o documento policial, é traumatismo craniano.

O corpo do operário foi levado para o IML da cidade e as causas do acidente serão investigadas pela delegacia de Orindiúva. O caso foi registrado como morte suspeita.

