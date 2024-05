Homem morre após colisão frontal entre carro e caminhão

Um agricultor de 57 anos morreu no Km 420 da rodovia SP-304, em Novo Horizonte, após uma colisão frontal entre carro e caminhão. De acordo com informações do boletim de ocorrência, registrado no final da noite de quarta-feira (22), Edno Odival Pereira morreu ainda no local e o motorista do veículo maior, 40 anos, não sofreu lesões.

Agentes da Polícia Civil relataram ao delegado que o caminhão modelo VW/9.15 prata seguia pela referida rodovia, sentido Sales-Novo Horizonte, quando reparou que o condutor de um Astra prata, que transitava em sentido oposto, em determinado momento invadiu a pista contrária. Já próximo do veículo, a vítima manobrou bruscamente em sentido contrário, ocorrendo a colisão frontal.

Após o choque, o Astra foi arrastado por alguns metros, visto que o caminhão carregava cilindro de gás. Os veículos pararam alguns metros a frente. O agricultor teve morte confirmada ainda no local e o condutor do caminhão não sofreu ferimentos consideráveis. A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos necessários. A documentação foi encaminhada ao distrito policial correspondente a área dos fatos, que vai investigar o acidente. gazetaderiopreto.com.br