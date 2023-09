NOTÍCIA URGENTE: veículo capota após acidente em Votuporanga

Um acidente ocorrido há poucos minutos atrás (16 horas) está mobilizando as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Votuporanga e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente envolveu dois veículos um Fiat Mob e um Fiesta de cor branco próximo a rua Alfredo Rodrigues Simões – aos fundos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) – ao lado de um supermercado da cidade.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br houve uma colisão lateral entre dois carros e, com o impacto um dos automóveis capotou, ficando com as quatro rodas para cima. A motorista ficou retida dentro do veículo, sendo retirada pela equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga – sendo empenhadas as equipes de Auto-Bomba e do Resgate.

A mulher foi socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento de Votuporanga) aparentemente com ferimentos leves.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br