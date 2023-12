Moradora de Cedral perde R$ 4,5 mil após cair em golpe

Uma mulher de 27 anos perdeu mais de R$ 4,5 mil após cai em um golpe nesta última sexta-feira, (08/12/2023), em Cedral (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou para a polícia que estava chegando no terminal rodoviário, quando recebeu uma ligação automática, afirmando que ela havia caído em um golpe e que, caso quisesse falar com um atendente, digitasse a opção 2. Ao ser atendida por uma pessoa se passando por funcionária do banco, a golpista orientou a mulher a seguir alguns procedimentos pelo aplicativo, onde só depois constatou um pix no valor de R$ 3.700,00 e outro no valor de R$ 839,15.

O caso foi registrado como estelionato e deverá ser investigado. Gazeta do Interior