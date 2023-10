HOMEM MATA O NAMORADO A FACADAS E VOLTA PARA CASA PARA DORMIR

Um homem foi assassinado a facadas pelo namorado em Matão (SP) após uma discussão na madrugada da última quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Fernando Castro Guimarães, de 28 anos.

Após o crime, o suspeito, Carlos Alessandro dos Santos, de 22 anos, voltou para casa e foi dormir. Ele foi acordado pela Polícia Militar e confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito alegou uma suposta traição. O rapaz foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio e enviado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Questionado sobre o motivo do registro, já que os envolvidos são homens, o delegado Alexandro dos Santos de Lima informou que há necessidade de colher “maiores elementos informativos a respeito da identidade de gênero da vítima” e que “nada obsta que a capitulação seja alterada até o final das investigações”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada pela reportagem, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

O caso aconteceu no bairro Paraíso. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e encontraram a vítima morta com perfurações no tórax.

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que autor das facadas era namorado da vítima. Os policiais seguiram para a casa do suspeito onde foram informados pelo padrasto que ele estava dormindo. A polícia pediu para acordá-lo.

O crime

De acordo com o B.O., o rapaz confUm homem foi assassinado a facadas pelo namorado em Matão (SP) após uma discussão na madrugada da última quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Fernando Castro Guimarães, de 28 anos.

Após o crime, o suspeito, Carlos Alessandro dos Santos, de 22 anos, voltou para casa e foi dormir. Ele foi acordado pela Polícia Militar e confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito alegou uma suposta traição. O rapaz foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio e enviado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Questionado sobre o motivo do registro, já que os envolvidos são homens, o delegado Alexandro dos Santos de Lima informou que há necessidade de colher “maiores elementos informativos a respeito da identidade de gênero da vítima” e que “nada obsta que a capitulação seja alterada até o final das investigações”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada pela reportagem, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

O caso aconteceu no bairro Paraíso. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e encontraram a vítima morta com perfurações no tórax.

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que autor das facadas era namorado da vítima. Os policiais seguiram para a casa do suspeito onde foram informados pelo padrasto que ele estava dormindo. A polícia pediu para acordá-lo.

O crime

De acordo com o B.O., o rapUm homem foi assassinado a facadas pelo namorado em Matão (SP) após uma discussão na madrugada da última quarta-feira (25). A vítima foi identificada como Fernando Castro Guimarães, de 28 anos.

Após o crime, o suspeito, Carlos Alessandro dos Santos, de 22 anos, voltou para casa e foi dormir. Ele foi acordado pela Polícia Militar e confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito alegou uma suposta traição. O rapaz foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio e enviado para a Delegacia de Defesa da Mulher. Questionado sobre o motivo do registro, já que os envolvidos são homens, o delegado Alexandro dos Santos de Lima informou que há necessidade de colher “maiores elementos informativos a respeito da identidade de gênero da vítima” e que “nada obsta que a capitulação seja alterada até o final das investigações”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi questionada pela reportagem, mas não teve retorno até a última atualização da matéria.

O caso aconteceu no bairro Paraíso. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e encontraram a vítima morta com perfurações no tórax.

De acordo com a polícia, testemunhas contaram que autor das facadas era namorado da vítima. Os policiais seguiram para a casa do suspeito onde foram informados pelo padrasto que ele estava dormindo. A polícia pediu para acordá-lo.

O crime

De acordo com o B.O., o rapaz confessou o crime. Ele contou que discutiu com o namorado em um bar após ter descoberto uma traição.

O rapaz voltou para casa, pegou uma faca e, quando retornava ao bar, encontrou o namorado aos beijos com outro homem na Avenida Francisco Albericci, em frente ao posto de saúde do bairro Paraíso.

Segundo o relato do jovem, houve uma nova discussão. Ele então desferiu dois golpes de faca na vítima, gritou duas vezes que o amava e fugiu para casa.

A polícia encontrou no armário da cozinha a faca utilizada no crime. O jovem foi detido e, após prestar depoimento, foi levado para a cadeia de Santa Ernestina.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

*Informações/G1az confessou o crime. Ele contou que discutiu com o namorado em um bar após ter descoberto uma traição.

O rapaz voltou para casa, pegou uma faca e, quando retornava ao bar, encontrou o namorado aos beijos com outro homem na Avenida Francisco Albericci, em frente ao posto de saúde do bairro Paraíso.

Segundo o relato do jovem, houve uma nova discussão. Ele então desferiu dois golpes de faca na vítima, gritou duas vezes que o amava e fugiu para casa.

A polícia encontrou no armário da cozinha a faca utilizada no crime. O jovem foi detido e, após prestar depoimento, foi levado para a cadeia de Santa Ernestina.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

*Informações/G1essou o crime. Ele contou que discutiu com o namorado em um bar após ter descoberto uma traição.

O rapaz voltou para casa, pegou uma faca e, quando retornava ao bar, encontrou o namorado aos beijos com outro homem na Avenida Francisco Albericci, em frente ao posto de saúde do bairro Paraíso.

Segundo o relato do jovem, houve uma nova discussão. Ele então desferiu dois golpes de faca na vítima, gritou duas vezes que o amava e fugiu para casa.

A polícia encontrou no armário da cozinha a faca utilizada no crime. O jovem foi detido e, após prestar depoimento, foi levado para a cadeia de Santa Ernestina.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

*Informações/G1