Homem joga produto químico no rosto de ex-funcionária em Catanduva

Empregada doméstica foi levada para o pronto socorro

Um comerciante de Catanduva jogou produto químico no corpo de uma diarista, na terça-feira, 20, durante uma discussão, no bairro Vila Jorge, em Catanduva. A vítima teve de ser encaminhada às pressas ao pronto socorro e depois foi levada ao Hospital Padre Albino. A mulher teve a visão do olho direito afetada.

A diarista afirma que tinha sido demitida pelo comerciante após derrubar, de forma acidental, um balde de ingredientes químicos usados na fabricação de produtos de limpeza.

No mesmo dia, ele teria ameaçado agredir o filho dela. Preocupada com o risco, a diarista foi até a casa do ex-patrão cobrar explicações sobre a ameaça. O comerciante a teria recebido com xingamentos. Logo em seguida, jogou um produto químico na mulher. O líquido atingiu a cabeça, pescoço, seios, abdômen e até as pernas da vítima. Logo em seguida, o homem teria desferido um golpe com pedaço de pau no corpo da diarista.

Toda a ação foi filmada pela vizinha da vítima. “Fiquei com medo dele me agredir também. Ele também me xingou. Depois, eu a ajudei a ir até o pronto socorro’, diz a vizinha.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Catanduva. O comerciante ainda não foi encontrado para dar sua versão do caso.

FONTE: Marco Antonio dos Santos – diarioweb.com.br