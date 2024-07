Homem é preso suspeito de abusar e ameaçar criança de 10 anos com arma

A Polícia Militar prendeu um homem de 48 anos, suspeito de estuprar uma criança de 10 anos. A prisão foi na noite de sexta (12), na Estância Santa Clara, zona rural de São José do Rio Preto. A detenção ocorreu após uma moradora denunciar o suspeito, alegando que ele havia estuprado sua filha.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) foi até a residência do acusado após a denúncia. No local, os policiais confirmaram que o homem era um condenado pela Comarca de Santa Adélia por estupro de vulnerável. Durante a abordagem, os agentes apreenderam um revólver calibre 32, carregado com seis cápsulas, que havia sido furtado em Cedral.

O suspeito, a mãe da criança e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ouviu os depoimentos. A mãe e a filha confirmaram a denúncia de estupro. Em seu interrogatório, o homem admitiu ter comprado a arma furtada, mas negou a acusação de violências sexual.

O delegado confirmou a prisão em flagrante do suspeito pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, agravado pelo fato de a arma ser furtada. O revólver foi apreendido e será submetido a exame pericial para verificar se está relacionado a outros crimes.

Sobre o estupro da criança, como não houve flagrante, o caso será encaminhado para investigação pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto. Devido a um mandado de prisão já existente por condenação anterior de estupro, o homem foi enviado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto. SBT INTERIOR