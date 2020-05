Policiais militares da Força Tática de Votuporanga prenderam na noite deste domingo, um rapaz de 21 anos de idade, por tráfico de drogas.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Votunews, durante patrulhamento tático pela Zona Sul, com vistas a combater o tráfico de drogas pelo Bairro Palmeiras I, a equipe da FT visualizou um indivíduo de 21 anos de idade, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas

Ao ser abordado em seu veículo Santana, e devido atitude suspeita apresentada o rapaz foi abordado.

Na busca dentro do carro foi localizada uma sacola plástica contendo em seu interior um tijolo de maconha, além de vários invólucros da mesma droga devidamente embalados e prontos para venda.

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo, sendo conduzido até a Central de Flagrantes, onde a Autoridade Policial tomou ciência do ocorrido, recolhendo-o à carceragem local, ficando à disposição da Justiça.

REPORTAGEM VOTUNEWS 🚨