A DISE de Votuporanga-SP, na manhã desta quarta-feira, dia 17 , cumpriu mandado de prisão temporária em desfavor de L.J.P, de 26 anos de idade.

Após troca de informações com Policiais Civis da Delegacia de Caraguatatuba-SP, a DISE encontrou o procurado no centro da cidade, nas imediações da praça São Bento.

Segundo informações, L.J.P é investigado em um crime de homicídio qualificado praticado na cidade de Caraguatatuba-SP, litoral norte do Estado. O crime teria ocorrido no Morro do Algodão e as vítimas seriam dois homens que estavam em um bar, sendo que foram seguidos por mais três homens, dentre eles o preso, com quem haviam discutido.

As vítimas foram atacadas na rua com golpes de madeira, Machado e pedaços de azulejos.

L.J.P foi conduzido até a DISE para a elaboração dos procedimentos de Polícia Judiciária. Após, foi encaminhado para uma cadeia da região à disposição do Poder Judiciário.

O CRIME:

Dois homens foram mortos a pauladas na manhã deste domingo (10), após uma briga em um bar em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Um homem foi preso e outros dois envolvidos no crime são procurados.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 5h, no Morro do Algodão. As vítimas, de 31 e 38 anos, teriam se envolvido em uma briga e após sair do bar foram seguidas pelos três homens com quem haviam discutido.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os criminosos atacaram as vítimas na rua, com golpes de madeira, machado e pedaços de azulejos, provocando ferimentos profundos no rosto e na cabeça. O resgate chegou a ser acionado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar dois dos criminosos envolvidos no crime. Um deles, de 23 anos, foi preso em flagrante neste domingo, no bairro Brejinho. Os outros dois suspeitos estão sendo procurados.