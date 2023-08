HOMEM É PRESO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E LESÃO CORPORAL EM URÂNIA

Na tarde desta terça-feira, 22/08, Policiais Militares de Urânia, prenderam um indivíduo por violência doméstica, lesão corporal e danos .

A equipe policial foi chamada para atender uma ocorrência de tentativa de suicídio na Rua Antônio Pontel. No local havia várias pessoas e um pouco mais afastado havia um indivíduo com um corte no cotovelo, o qual foi indicado pelos populares como o agressor.

Ao tentar abordá-lo, o indivíduo fugiu a pé, sendo acompanhado e detido, havendo a necessidade do uso de algemas para evitar nova fuga. Ele informou que há uns 15 dias se separou de sua ex-mulher, e hoje ao ir na casa dela para marcar de ver sua filha, parou em frente ao portão, sendo que ao chamá-la, foi ofendido e perdeu a cabeça, invadiu a casa e foi agredido por com socos na cara e uma garrafada que causou corte no cotovelo direito.

Durante a briga quebrou o guarda-roupas, mas se acalmou com a chegada da mãe. A vítima declarou que está separada há mais de 03 meses e que já teve medida protetiva contra ele, mas a retirou para tentar facilitar a visita à filha e hoje ele invadiu sua casa e começou a agredi-la com socos na cabeça e braços, quebrou o seu celular e disse que iria matá-la, razão pela qual usou uma garrafa de vidro para se defender, mas ele continuou as agressões e ameaças de morte e quebrou o guarda-roupas, ameaçando atear fogo na casa, que só não concluiu a ameaça devido a chegada da vizinha e da sogra.

As partes foram conduzidas para a Santa Casa para atendimento médico, onde foi constatado que a vítima, além dos inchaços na cabeça e braço, havia suspeita de fratura na mão. Já o autor realizou pequena sutura no cotovelo direito.