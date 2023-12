Operação Torre Eiffel: Embarcações de luxo são apreendidas em Santa Fé

Um novo desdobramento de uma grande operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro apreendeu embarcações de luxo avaliadas em cerca de R$ 1 milhão nesta última quinta-feira, (30/11/2023), no município de Santa Fé do Sul (SP). A operação Torre Eiffel, realizada pela Polícia Federal, prendeu 15 pessoas esta semana, aqui na região.

Segundo a Polícia Federal, todos os presos na operação continuam detidos em centros de detenção. Na tarde de ontem, três embarcações foram apreendidas em Santa Fé do Sul, sendo duas lanchas com compartimentos dormitórios suíte e um jet-ski com valores totais estimados em mais de R$ 1 milhão.

Entre todas as armas apreendidas, a Polícia Federal confirmou com o Exército que um dos presos é CAC e que seu acervo de cinco armas foi apreendido durante a Operação. O Exército será oficiado e tomará as medidas cabíveis relacionadas ao CAC do preso e as armas permanecem apreendidas.

Ainda na tarde de ontem, três veículos do líder do grupo, com valores estimados em mais de R$ 1 milhão, foram encaminhados para a PF em Jales, onde permanecerão apreendidos com outros veículos para serem periciados.

Uma grande quantidade de documentação e equipamentos eletrônicos entre celulares e computadores foi apreendida e será analisada e periciada pelos policiais, com o objetivo de coletar informações que colaborem com as investigações e eventualmente identifiquem outros envolvidos na organização criminosa atuante no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em investigação. Gazeta do Interior