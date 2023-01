Homem é preso por tráfico e munições em Ibiporanga

Um homem foi preso acusado de tráfico de entorpecente e posse de munições de uso permitido no Distrito de Ibiporanga, no município de Tanabi, região de São José do Rio Preto. O fato foi registrado nesta sexta-feira, dia 27.

Segundo informações oficiais, os PMs receberam denúncia de que um homem em uma S10 vermelha praticava tráfico de drogas. Viaturas foram deslocadas até o distrito e acabou localizando o rapaz em uma conveniência de um posto de combustíveis.

Ele foi revistado e no interior da carteira haviam alguns saquinho “zip look”, contendo cocaína. Também foi verificado se havia algo ilícito no local de trabalho, mas nada foi encontrado.

Na residência dele, os PMS encontraram outros saquinhos escondidos debaixo da pia da cozinha, contendo resquícios da mesma substância e ainda localizaram uma munição calibre 38 intactas, duas munições calibre 357 intactas e um estojo vazio de calibre 357.

Também foi encontrada uma balança de precisão, dinheiro e um celular foi apreendido pela PMs que deverá ser periciado.

I. E. da S. foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial onde foi confirmada a prisão por tráfico de drogas e posse de munições de uso permitido, ficando à disposição da Justiça.