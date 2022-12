Homem é preso por importunação sexual contra enteada de 15 anos

Um indivíduo de 34 anos foi preso em flagrante no último sábado, (03/12/2022), pelo crime de importunação sexual, contra a enteada, de 15 anos, na zona rural de Ibirá (SP). A própria mãe da menina que denunciou o caso e pediu medida protetiva contra o suspeito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais foram acionados pela mulher, de 34 anos, na propriedade onde a família mora, no começo da manhã do sábado. Para as equipes, ela disse que o indiciado havia entrado no quarto da adolescente, sem as calças, e exibindo seu órgão genital para ela. No mesmo local ele teria ainda pegado o celular da vítima para ficar olhando a foto de tela, que é a adolescente vestida de biquíni.

Para a mulher, o suspeito disse que foi até o quarto da menina sem as roupas, sob a alegação de que pretendia apenas ver o horário no telefone celular da vítima. Ele foi detido pela Polícia Militar e levado para a Central de Flagrantes de Cedral (SP).

Em depoimento, a mulher afirma que, além deste, diversos outros episódios já vinham ocorrendo há anos. Interrogado pelo delegado, o indiciado admitiu ter ido até o quarto da vítima com sua genitália à mostra, porém negou que tal ato tenha sido tomado com a intenção sexual.

Diante dos depoimentos, o delegado de plantão decidiu decretar a prisão do indivíduo por importunação sexual. Seu celular foi apreendido e passará por perícia.

A mãe, que denunciou o caso, pediu medida protetiva de urgência contra o indivíduo. O caso vai ser investigado pela delegacia de Ibirá.

Gazeta do Interior