Força Tática prende homem com cocaína e arma de fogo em Votuporanga

Indivíduo de 24 anos, com diversas passagens criminais, foi preso no bairro Palmeiras I.

Um homem de 24 anos foi preso pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, no início da noite do último domingo (25.dez), por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Palmeiras I.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona sul, quando notaram A.S., que já era conhecido nos meios policiais pelos crimes de roubo, latrocínio e tráfico de drogas, em atitude suspeita e optaram pela abordagem; contudo, o indivíduo tentou fugir em uma motocicleta Honda/CG 160, porém, acabou contido.

Em busca pessoal, os policiais encontraram, na cintura de A.S., uma pistola calibre 380, pronta para uso com 12 munições, quatro porções de cocaína a serem fracionadas para a venda a dependentes químicos e um aparelho celular.

Indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga