Prévia do Censo do IBGE deixa Votuporanga ainda distante da marca dos 100 mil habitantes

Faltando pouco mais de 5% dos domicílios para terminar a contagem populacional da cidade, números apontam “apenas” 96.795 moradores

Votuporanga tem 96.795 habitantes de acordo com a prévia divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) do Censo 2022. Se o resultado se confirmar na divulgação consolidada, que deve sair entre janeiro e fevereiro do ano que vem, a polêmica acerca do município ter atingido a população de 100 mil pessoas continuará.

De acordo com o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi, os recenseadores já visitaram todas as cerca de 35 mil residências do município, mas ainda não foi possível concluir os trabalhos. “Temos aproximadamente 5% de domicílios ausentes/recusas que estamos revisitando para tentar coletar os questionários”, disse ele.

Faltando, portanto, cerca de 1,7 mil casas para terminar a contagem populacional, a cidade apresentou um crescimento de “apenas” 689 moradores em relação à última estimativa do IBGE, divulgada em 2021. Se todas as recusas ou ausências responderem aos questionários, levando em consideração a média do IBGE de três pessoas por domicílio, ainda é possível que a tão aguardada marca dos 100 mil habitantes seja superada.

Mesmo a marca não seja atingida, Votuporanga foi um dos municípios que mais cresceu na região levando em consideração a última contagem oficial (o Censo de 2010), quando a população chegou a 84.692. Ou seja, nos últimos 12 anos a cidade ganhou 12.103 novos moradores.

Dentre as cidades de maior porte da região, Votuporanga só cresceu menos, em número de habitantes, que São José do Rio Preto. Por lá já foram contados 475.643 habitantes em 2022, um crescimento de 67.385 moradores em relação ao último Censo de 2010.

Legenda: Prévia do Censo divulgada pelo IBGE aponta Votuporanga com 96.795 moradores

Foto: Divulgação

Fonte: Jornal A Cidade Votuporanga