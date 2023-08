O cãozinho é de propriedade de mãe e filha que entraram na sala de consultório, deixando o animal apreensivo do lado de fora. A foto revela a dedicação e amor do animal, que chegou a colocar sua cabecinha na porta, ansioso para reencontrar suas donas.

A comoção gerada pela atitude do cachorrinho é reflexo do vínculo especial entre os animais e seus tutores. “Foi muito bonito o que ele (o cachorrinho do consultório) fez. Quando elas saíram da consulta, ele pulava de alegria”, concluiu Eliza, destacando a genuína expressão de amor e espera que os animais muitas vezes compartilham com aqueles que os cuidam.