Homem é preso pela PM após furtar celular em Jales

Na manhã de ontem(23) policiais militares da 2ª Cia do 16º BPM/I – Jales prenderam em flagrante indivíduo autor de furto de celular.

Após receber um chamado do COPOM sobre o furto de um celular em um estabelecimento comercial, a equipe se deslocou até o local e entrou em contato com a vítima, que informou que deixou o aparelho celular Samsung S21 na cor rosa em cima da mesa do escritório e saiu.

Durante esse intervalo um indivíduo entrou na loja e subtraiu o celular, indo em direção desconhecida. Com acesso às imagens das câmeras de segurança e rastreamento do aparelho, foi possível saber as características do suspeito, o qual foi encontrado em uma Van transportando passageiros de saúde que estava estacionada, e após busca pessoal foi verificado que o celular furtado estava em sua posse.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.