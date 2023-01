Jovem de 20 anos é preso suspeito de comandar tráfico de drogas

A Polícia Civil de Irapuã (SP) prendeu nesta última quarta-feira, (25/01/2023), um rapaz de 20 anos, suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Itaipu. Ele integrava uma quadrilha familiar de traficantes.

De acordo com os policiais, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Após investigações, as equipes descobriram que ele, um primo e dois irmãos, sendo um deles menor de idade, eram os responsáveis por considerável parte do movimento do tráfico de drogas no município com cerca de 8 mil habitantes.

Todos os citados já estavam presos ou apreendidos, como no caso do adolescente. Apenas o líder do bando que ainda estava solto.

A quadrilha familiar já praticava a venda de drogas no bairro, desde quando os indivíduos eram menores de idade. Eles possuem várias passagens pela polícia, inclusive de ataques contra guarnições policiais, em atos de desacato e resistência.

O chefe do bando foi levado para Catanduva (SP), onde permaneceu preso à disposição da justiça.

Em abril do ano passado, outro morador do bairro Itaipu, em Irapuã, já havia sido preso, também por tráfico de drogas. Na época, policiais civis encontraram diversas porções de droga enterradas no quintal de casa dele, já prontas para a venda.

