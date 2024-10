No local havia um cão da raça Pitbull e dois cães de raça indefinida que estavam apáticos, presos a correntes muito curtas, possuíam muitos carrapatos e feridas pelo corpo, estavam em local insalubre com pouquíssima alimentação e água e não possuíam sinais de afetividade com os moradores da residência.

O tutor dos animais (um homem de 45 anos) declarou não estar prestando nenhum tipo de cuidado aos cães, sendo lavrado em seu desfavor um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 9.000,00 por praticar ato de maus tratos a animais domésticos, com fulcro no disposto do artigo 29 da Resolução SIMA Nº 05/21, incorrendo “in tese” em crime ambiental tipificado no artigo 32 da Lei Federal 9065/98.