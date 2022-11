Bandido é preso após assaltar posto de combustíveis

Um bandido foi preso em flagrante na noite desta última quinta-feira, (03/11/2022), depois de assaltar um posto de combustíveis em Tabapuã (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso chegou em uma moto, usando touca ninja e, armado com um revólver, anunciou o assalto. Ele fugiu sentido Uchoa, levando R$ 817 em dinheiro do caixa.

Funcionários comunicaram o patrão, que acionou a Polícia Militar. Equipes seguiram pela rodovia que liga Tabapuã a Uchoa e conseguiram localizar o criminoso.

Ao ver a viatura, o indivíduo acabou caindo da moto e a arma usada no crime ficou jogada no acostamento da via, próximo ao suspeito. Ele foi preso em flagrante com todo o dinheiro levado no assalto e levado para a Central de Flagrantes de Catanduva (SP).

O ladrão tem 24 anos, é morador de Guapiaçu (SP) e permaneceu preso à disposição da justiça. A moto estava com a placa adulterada com fita isolante para dificultar a identificação durante a investigação. Ela, a arma, o celular e a touca foram apreendidos. Já o dinheiro foi devolvido à vítima.

Gazeta do Interior