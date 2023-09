Homem é preso com armas e R$ 300 mil em cocaína

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 35 anos com armas, munições e três quilos de cocaína avaliados em R$ 300 mil, na última sexta-feira (22/9), em uma propriedade rural de José Bonifácio, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo a Policia Militar, a corporação recebeu denúncias de que um morador estaria armazenando grande quantidade de drogas no local. Ao chegarem para a abordagem, os PMs flagraram o suspeito desenterrando um tambor com entorpecentes.

Os PMs cercaram a área e prenderam o morador. No tambor havia pouco mais de três quilos de cocaína, avaliados aproximadamente em R$ 300 mil. Uma balança de precisão também foi encontrada.

Os militares apreenderam ainda várias munições e uma espingarda calibre 28 sem documentação.

O suspeito ficou preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas.