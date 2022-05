Duas mulheres de 22 anos foram presas e uma adolescente de 17 anos foi apreendida por manterem um homem de 41 anos em cárcere privado na madrugada deste domingo (15) no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto (SP). Segundo a polícia, as três, juntamente com um homem, fizeram saques via PIX da conta da vítima.