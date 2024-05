Homem é preso com armas de fogo ilegais em Guarani d’Oeste

Um homem foi preso após ser flagrado com armas de fogo em uma propriedade rural no município de Guarani d´Oeste, região de Fernandópolis. Durante patrulhamento na área rural do município, uma equipe do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizou vistoria em uma propriedade e encontrou duas armas na residência do proprietário.

As armas apreendidas foram uma cartucheira marca Rossi e uma espingarda artesanal, ambas sem documentação. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.