HOMEM É MORTO A FACADAS EM FRONTEIRA/MG

O fronteirense Wesley Mezadre, que completaria 42 anos no próximo dia 30, foi morto a facadas na tarde do último sábado (25), após se envolver em uma briga no Jardim Ângelo Passuelo, na cidade de Fronteira/MG.

Segundo o comandante da Polícia Militar no município, Tenente Thomé, o marceneiro, foi golpeado com quatro facadas na região do tórax e uma foi fatal ao atingir o coração.

O suspeito de cometer o crime, morava na mesma residência que a vítima. Não informações sobre sua identificação e nem sobre seu paradeiro.

Wesley chegou com vida no local. Entretanto, seu estado era muito grave, e mesmo os médicos procedendo várias manobras, ele teve uma parada cardiorespiratória, não resistiu e foi a óbito.

*Informações/Samir Alouan

Por:(Cosmorama Em Dia)