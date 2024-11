Novo acidente é registrado em cruzamento perigoso entre as ruas Amazonas e Paraíba em Votuporanga

Na tarde desta terça-feira, dia 5, mais um acidente foi registrado no conhecido cruzamento das ruas Amazonas e Paraíba, ponto onde outros incidentes já ocorreram anteriormente. Segundo apurou a reportagem do VotuNews, o acidente envolveu um automóvel Gol e uma motocicleta que trafegava pela Rua Amazonas. No momento em que o Gol cruzou a Rua Paraíba, colidiu com a lateral direita da motocicleta, arremessando a motociclista ao chão e causando ferimentos.

Além do impacto com a motocicleta, o veículo Gol acabou colidindo também com um semáforo localizado no cruzamento. Equipes do SAMU foram acionadas e realizaram o atendimento no local, encaminhando tanto a motociclista quanto o motorista do Gol para a UPA de Votuporanga, onde ambos receberam cuidados médicos e foram liberados.

O local, mesmo sendo sinalizado com semáforo, é um conhecido ponto de acidentes na cidade, suscitando preocupação entre moradores e autoridades de trânsito. As causas exatas do incidente serão determinadas após a perícia da Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.