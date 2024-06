Homem é preso após furtar duas farmácias no centro de Jales

A cidade de Jales foi palco de um episódio de furto em duas farmácias localizadas no centro. A ocorrência foi prontamente comunicada através do grupo comunitário “Vizinha Solidária”, que alertou as autoridades sobre o crime em andamento. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 27.

A equipe policial, sob o comando do Sargento James, juntamente com a Atividade Delegada do município, respondeu rapidamente ao chamado. Utilizando as imagens de segurança e as características fornecidas sobre o suspeito, os policiais conseguiram identificar e abordar o indivíduo.

Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado em posse dos objetos furtados das farmácias. Confrontado com as evidências, ele confessou os crimes. O homem foi então apresentado na Central de Flagrantes e permanece à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia.