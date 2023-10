SP prende suspeito de assassinato com sistema de integração de câmeras

O suspeito de matar um homem a tiros na terça-feira (24), no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, foi preso horas depois em Itu, interior de SP, após ter o veículo usado na fuga identificado por meio do sistema Muralha Paulista.

O crime aconteceu na Rua Corta Vento, após uma discussão entre o suspeito de 25 anos, que é dono de um estacionamento, com um cliente. Durante a discussão, o homem sacou uma arma e desferiu vários tiros contra a vítima, de 47 anos, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Após o crime, o homem fugiu em um Corolla preto. Com as características do carro e da placa, policiais conseguiram rastrear a passagem do veículo pelas câmeras que integram o sistema Muralha Paulista. O criminoso passou pela SP-070 e depois seguiu para Itu.

Policiais faziam patrulhamento pela cidade quando foram informados pela Guarda Municipal que o veículo do criminoso estava estacionado na Avenida Rafael de Jesus Francischinelli. Minutos depois, outro veículo chegou com dois ocupantes que foram até o veículo usado no crime. Neste momento, os guardas fizeram a abordagem e constaram que se tratava do suspeito de homicídio e do pai dele.

O homem foi levado para a delegacia, onde foi preso em flagrante por homicídio. A arma usada no crime foi apreendida.

MURALHA PAULISTA

O Muralha Paulista é um sistema de integração de câmeras em todo o estado que permite a leitura de placas de veículos e a identificação de criminosos.

Por meio de convênios com prefeituras e entidades, a Secretaria de Segurança Pública tem ampliado a quantidade de câmeras que são monitoradas pelo Centro Integrado e Comando e Controle. Hoje, há mais de 7 mil câmeras ativas em todo o Estado.