Homem é preso ao confessar ter engolido porções de skunk em rodovia de Rio Preto

Ainda segundo o TOR, o homem também confessou que tinha engolido cerca de 30 porções do mesmo entorpecente e foi levado para o Hospital de Base de Rio Preto. Um raio X feito no suspeito mostra as porções dentro do estômago dele.

A polícia informou que ele continua internado em observação e precisará ser submetido a uma cirurgia para retirar a droga. Posteriormente, ele será levado à delegacia e ficará à disposição da Justiça.

FONTE: Informações | g1.globo.com