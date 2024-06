Homem é condenado por tentar matar ex-sogro em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Na sexta-feira (21), Kaio Henrique da Silva Santana, de 38 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri de Votuporanga a um ano, um mês e dez dias de prisão em regime aberto por lesão corporal grave contra seu ex-sogro, Maycon Ricardo. O crime aconteceu em 25 de março de 2023.

Agressão durante briga

A confusão teve início em uma praça da cidade, durante uma discussão entre Kaio e sua companheira, menor de idade. A briga se estendeu até a casa do casal, onde a mãe da jovem presenciou a situação e tentou intervir. Nesse momento, Kaio teria ameaçado a ex-sogra e, em um momento de fúria, quebrado a porta da casa.

Ao chegar no local, Maycon, ex-companheiro da mãe da jovem, também se envolveu na discussão. Kaio, relembrando uma desavença anterior, atacou Maycon com dois golpes de faca. Ferido, Maycon conseguiu se afastar e foi socorrido, precisando passar por uma cirurgia para salvar sua vida. Kaio fugiu, mas foi preso em seguida pela polícia.

Legítima defesa não reconhecida

Durante o julgamento, a defesa de Kaio argumentou legítima defesa, alegando que ele agiu para defender sua companheira das agressões. No entanto, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri concluiu que a intenção de Kaio era apenas lesionar a vítima, não matá-la.

Diante disso, Kaio foi condenado por lesão corporal grave, com pena a ser cumprida em regime aberto.