Polícia Ambiental prende homem por porte ilegal de arma em Jales

Indivíduo estava em um veículo na estrada que liga o município à Pontalinda/SP; ele pagou fiança e irá responder em liberdade.

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em Jales/SP, nesta sexta-feira (1º.abr). Uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento pela estrada vicinal JAL-030, que liga o município à Pontalinda/SP, próximo ao Córrego Perobas, quando os policiais avistaram um Ford/Pampa em contrafluxo e optaram pela abordagem.

Ainda de acordo com o apurado, os policiais militares encontraram uma espingarda calibre .32, municiada com um cartucho intacto e outros dois já deflagrados. Em seguida, após perguntarem sobre a documentação para o porte do armamento, foram informados pelo homem que a arma não possuía documentos, explicando que serviria apenas para sua defesa pessoal.

O indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde foi ouvido, pagou fiança no valor de R$ 1 mil e liberado para responder em liberdade. A arma foi apreendida. Diário de Votuporanga